Прошли успешные испытания вакцины от вируса, пандемия которого сейчас буйствует в мире

Испытания проводили в Турции на животных. Об этом сообщил профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеша Кара в Twitter.

Ученый рассказал, что после введения с помощью микроигл на лейкопластыре, вакцина способствовала выработке антител у животных. Теперь эти антитела смогут защитить их от вируса.

Теперь осталось только выяснить, поможет ли эта вакцина обезопасить от заражения людей.

Напомним, ранее доктор Комаровский заявил, что специально пытаться заразиться коронавирусом, чтобы переболеть и поучить иммунитет не стоит. Ведь невозможно гарантировать, что во время болезни у человека не будет осложнений. Доктор подчеркнул, что никто не знает, как конкретный организм отреагирует на этот возбудитель.

«Давайте все-таки лучше спасаться, оберегать себя и близких и ждать, пока наука решит эту проблему: появится вакцина, адекватные протоколы с эффективными противовирусными лекарствами. Не надо специально искать болезнь, ходить по больницам и поликлиникам, даже если вы молоды и здоровы. Делайте все, чтобы не заразиться», - подчеркнул врач.

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