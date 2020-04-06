Прошли успешные испытания вакцины от вируса, пандемия которого сейчас буйствует в мире
Испытания проводили в Турции на животных. Об этом сообщил профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеша Кара в Twitter.
Ученый рассказал, что после введения с помощью микроигл на лейкопластыре, вакцина способствовала выработке антител у животных. Теперь эти антитела смогут защитить их от вируса.
Теперь осталось только выяснить, поможет ли эта вакцина обезопасить от заражения людей.
Кухар, Кравец, Роговцева и другие звезды, которые потеряли детей: невосполнимая утрата
Любовница Остапчука в смелой позе показала, чем пленила известного красавца: "Очень цепляющая..."
Курс валют после выходных резко изменится, доллар и евро на грани: что будет с гривной
"Квартал 95" отчихвостил Зеленского прямо со сцены, Кошевой не сдержался: "Этого точно..."
Напомним, ранее доктор Комаровский заявил, что специально пытаться заразиться коронавирусом, чтобы переболеть и поучить иммунитет не стоит. Ведь невозможно гарантировать, что во время болезни у человека не будет осложнений. Доктор подчеркнул, что никто не знает, как конкретный организм отреагирует на этот возбудитель.
«Давайте все-таки лучше спасаться, оберегать себя и близких и ждать, пока наука решит эту проблему: появится вакцина, адекватные протоколы с эффективными противовирусными лекарствами. Не надо специально искать болезнь, ходить по больницам и поликлиникам, даже если вы молоды и здоровы. Делайте все, чтобы не заразиться», - подчеркнул врач.
Напомним, названы лекарства, которыми лечат больных коронавирусом в одесской инфекционке: детали.
Как сообщала Politeka, есть новая группа риска: в МВД обратились к украинцам из-за вируса, «не приближайтесь к…».
Также Politeka писала, что Комаровский объяснил, кто не заболеет опасным вирусом: "Всё дело в...".