Стало известно, при каких условиях украинцы могут остаться без субсидий и льгот
Об этом пишет Politeka.net.
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В частности, Кабмин опубликовал постановление "Об особенностях предоставления жилищных субсидий", которое вступило в силу с 25 марта 2020 года.
В документе сказано, что в период действия карантина запрещается прекращать предоставление жилищных субсидий в случаях, предусмотренных Положением о порядке назначения жилищных субсидий. Однако, в постановлении есть одно "но".
Существуют условия, при которых украинцы рискуют потерять жилищную субсидию. Например, без льгот останутся те, кто планирует переехать в другое жилье. Также в этих условиях прописана "смерть одинокого гражданина".
В постановлении сказано, что расчет жилищных субсидий на период карантина будет происходить с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов пользования такими коммунальными услугами, как централизованное водоснабжение и водоотведения, снабжения горячей воды, газа и электроэнергии для бытовых нужд (кроме отопления).
Помимо этого, была отсрочено введение с 1 мая 2020 года минимального обязательного платежа за потребленные услуги в размере 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.
Ранее мы рассказывали о том, что украинцам утвердили дополнительные выплаты на период карантина. Накануне Верховная Рада утвердила так называемый антикризисный закон.
В документе говорится о введении понятия частичной безработицы на период действия ограничительных мер, установленным Кабинетом министров для предотвращения возникновения и распространения вируса.
Поэтому некоторые украинцы будут получать финансовую помощь от государства на период действия карантина.
Помощь по частичной безработице будет предоставляться работодателям, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Напомним, Антикризисный закон принят: за что теперь не нужно платить украинцам, полный список поблажек.
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Также Politeka писала, что украинцам повысят субсидии из-за карантина: когда заработает и кому повезет.