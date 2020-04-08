В Минздраве предупредили украинцев об активной фазе заболеваемости: к чему готовиться

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к гражданам.

По словам политика, на данный момент к борьбе с заболеваемостью китайским вирусом подключены представители бизнеса и волонтеры.

Как отметил глава МОЗ, на данный момет украинцы находятся на пороге пика заболеваемости. В активной фазе не хватает ни докторов, ни мест в больницах, ни аппаратов, поэтому, чтобы избежать заражения нужно и дальше придерживаться правил карантина и находиться в самоизоляции.

В платежках украинцев в апреле появится новый пункт: за что и сколько сдерут

Теперь жителям столицы будут начислять взносы еще и за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Киевтеплоэнерго».

Эти взносы с апреля будут прописываться в платежках отдельным пунктом. В среднем украинцы заплатят за эту услугу по 30 гривен, а насчитываться выплаты будут раз в квартал.

Украинцы и ранее оплачивали эту услугу, однако ее стоимость входила в тариф на отопление и горячую воду. Речь идет об обслуживании, в понятие которого входит установка, проверка и ремонт счетчиков.

Курс валют резко изменится, цифры в обменниках удивят украинцев: к чему готовиться

Курс валют в Украине 8 апреля спровоцирует панику на рынке, доллар готовится к свершению нового антирекорда.

По данным регулятора, сто долларов обойдутся в 2709,96 грн (-13,69). Днем ранее валюта торговалась по 2723,65 гривен.

А вот евро решит не поддаваться на провокации и подорожает – сто банкнот обойдутся вам в 2956,7 грн (+18,43)

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.