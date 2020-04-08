В Минздраве предупредили украинцев об активной фазе заболеваемости: к чему готовиться
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к гражданам.
По словам политика, на данный момент к борьбе с заболеваемостью китайским вирусом подключены представители бизнеса и волонтеры.
Как отметил глава МОЗ, на данный момет украинцы находятся на пороге пика заболеваемости. В активной фазе не хватает ни докторов, ни мест в больницах, ни аппаратов, поэтому, чтобы избежать заражения нужно и дальше придерживаться правил карантина и находиться в самоизоляции.
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В платежках украинцев в апреле появится новый пункт: за что и сколько сдерут
Теперь жителям столицы будут начислять взносы еще и за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Киевтеплоэнерго».
Эти взносы с апреля будут прописываться в платежках отдельным пунктом. В среднем украинцы заплатят за эту услугу по 30 гривен, а насчитываться выплаты будут раз в квартал.
Украинцы и ранее оплачивали эту услугу, однако ее стоимость входила в тариф на отопление и горячую воду. Речь идет об обслуживании, в понятие которого входит установка, проверка и ремонт счетчиков.
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