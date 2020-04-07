В платежках киевлян за коммуналку с этого месяца появится новая графа

Теперь жителям столицы будут начислять взносы еще и за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Киевтеплоэнерго».

Эти взносы с апреля будут прописываться в платежках отдельным пунктом. Они будут начисляться ежеквартально и составят в среднем 30 гривен.

Украинцы и ранее оплачивали эту услугу, однако ее стоимость входила в тариф на отопление и горячую воду. Речь идет об обслуживании, в понятие которого входит установка, проверка и ремонт счетчиков.

Размер взносов для каждого дома будет рассчитываться отдельно и утверждаться Киевской городской государственной администрации (КГГА). Эта цифра зависит от того, какой счетчик установлен в здании, плановых расходов на его обслуживание, а также от количества квартир в доме.

При этом данные нововведения не затронут индивидуальные средства учета.

Изменения в платежках ждут и жителей всех остальных городов Украины.

До этого сообщалось, что в апреле украинцы получат две платежки за газ: одна за объем потребленного газа в марте, а вторая за транспортировку в апреле.

В первой платежке тариф для всех будет одинаковым и составит 4,33 гривны за кубометр потребленного газа. Стоит отметить, что в мартовских платежках эта цена была на 13,5% дороже.

Во второй платежке цена будет разной для разных областей и областных районов, так как речь идет о стоимости транспортировке.

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