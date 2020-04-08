Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев выступил с наглыми угрозами в адрес украинцев

Топ-пропагандист заявил, что Россия никогда не прекратит уничтожать "бандеровцев", как бы они не сопротивлялись.

Дерзкое заявление прозвучало во время прямого эфира программы "Владимира Соловьева", которую транслируют на телеканале Россия 1.

Дерзкое заявление прозвучало во время дискуссии с гостями его программы - российским политологом Владимиром Корниловым и украинцем Вячеславом Ковтуном.

Поводом для спора стал озвученный Корниловым фейк о якобы готовящихся Вооруженными силами Украины химических атаках на Донбассе.

Заявление Корнилова рассмешило Ковтуна, и он с сарказмом спросил у него, что Россия будет делать, если ее силы на Донбассе атакуют "инопланетяне-бандеровцы".

Шутка разозлила ведущего передачи Соловьева, и он набросился на оппонента с угрозами в адрес украинцев, многие из которых иронично называют себя "бандеровцами".

"Инопланетяне бандеровцами быть не могут. Потому что эту сволоту били, бьем и будем бить. Потому что не должно существовать нацистских движений, не должны существовать люди, которые уничтожали русский, польский, украинский, еврейский народы, коммунистов, комсомольцев. И они всегда будут прокляты во веки веков!" - пригрозил рупор Кремля.