Заболевшего поместили в инфекционную больницу

Старший сын президента Сербии Александра Вучича Данило подхватил "уханьскую заразу", о чем отец сообщил в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Когда все это началось, мой Данило сказал мне, что сдаваться нельзя. Мой первенец был заражен коронавирусом, и его клиническая картина была такова, что он был помещен в клинику инфекционных заболеваний. Сын, ты победишь это. Папа любит тебя, мы все любим тебя!", - написал Вучич 8 апреля в соцсети.

Данило родился в 1997 году от первого брака Вучича с журналисткой Ксенией Янкович. У сербского президента есть еще один сын и дочь.

Ранее сообщалось, что эпидемия унесла жизнь госсекретаря Министерства охраны окружающей среды Сербии Бранислава Блажича. 63-летний чиновник умер через несколько дней после госпитализации с симптомами вируса.

По состоянию на 8 апреля в Сербии было зарегистрировано 2666 случаев заболевания. За сутки умерло четыре человека, всего погибших 65.

Как передает МОЗ, в Украине по состоянию на 8 апреля - 1668 случаев заражения, за сутки зафиксировано 20 новых случаев, умерло 7 человек (возраст от 35 до 82 лет), за все время эпидемии 52 погибших.

Ранее мы писали, заместитель председателя Офиса президента Украины, секретарь координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил, что не исключает возможность введения в стране чрезвычайного положения.

"Такая возможность всегда есть. Но мы же смотрим на ситуацию, которая сейчас есть. Сейчас введена чрезвычайная ситуация. По состоянию на сейчас мы считаем меры, которые уже введены, достаточными", - заявил Тимошенко.

Напомним про новый запрет на карантине: украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».

Как сообщала Politeka, карантин продолжается: сколько украинцы протянут без работы, Денег не хватит даже на...".