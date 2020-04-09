В Украине могут сократить субсидии и расходы на выплату льгот на 8 миллиардов гривен

Законопроект уже подали в верховную Раду, а в Минсоцполитики уже озвучили неутешительный прогноз. Об этом пишет Знай.юа.

Уже текущей осенью некоторые льготники будут без денежной помощи от государства. Как сказал директор департамента соцпомощи Виталий Музыченко, речь идет о 15-20% получателей субсидий.

В первую очередь пострадают те, у кого новая машина младше пяти лет. Также лишат субсидий тех, кто обладает большими квартирами и домами. Для первых это 120 квадратных метров, для вторых - 200.

Оставят исключения для многодетных, приемных семей, детских домов семейного типа и других, где проживает много граждан, говорит Музыченко.

Чиновник уверен, что новые правила назначения субсидий повысят эффективность программы жилищных субсидий. Это станет стимулом для тех граждан, которые не работают, но могут, пойти искать работу.

Ранее мы сообщали, что стало известно, при каких условиях украинцы могут остаться без субсидий и льгот.

В частности, Кабмин опубликовал постановление "Об особенностях предоставления жилищных субсидий", которое вступило в силу с 25 марта 2020 года.

Напомним, премьер Шмыгаль проболтался о новых сроках карантина

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