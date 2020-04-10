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Ослабление карантина в Украине: в Минздраве сделали срочное заявление, «к этому призывает ВОЗ»

В Минздраве предупредили украинцев о том, что ждать ослабления карантина в ближайшее время не стоит.

Представители Минздрава подчеркнули, что досрочное ослабление карантинных мер в Украине пока не планируется.

«Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия. Для своей безопасности и безопасности родных украинцы пока должны оставаться дома. К этому также призывает и Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ считает, что для стран Европы еще рано ослаблять ограничительные меры», - рассказали в министерстве.

Украинцам также напомнили о том, что пик заражения коронавирусом в стране пока еще не наступил. По расчетам Минздрава ожидать пика заражения стоит 14-15 апреля.

Закрываются продуктовые магазины, власть в Украине пошла на крайние меры: "начиная с субботы..."

Власть решила ввести особый режим из-за очень стремительного распространения вируса.

Об этом сообщает Черновицкая областная госадминистрация в Facebook.

"С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, в Черновицкой области будет действовать особый режим, буковинцев просят оставаться дома", - говорится в сообщении.

Глава ОГА Сергей Осачук уточнил, что в области будут закрыты все, даже продуктовые, магазины, а также автозаправочные станции. Заправляться смогут только "скорые", полицейские машины и автомобили служб спасения.

В ОГА сообщили также, что по рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности дополнительные ограничительные меры в ближайшие выходные введут для всех западных областей Украины.

Гривна рухнула вниз под натиском доллара, НБУ представил новый курс: к чему готовиться украинцам

В пятницу, 10 апреля, украинская валюта в обменниках заметно подешевеет по сравнению с предыдущими банковскими днями.

Об этом свидетельствуют свежие данные на сайте Национального банка Украины.

Так, курс гривны по отношению к доллару и евро упадет на 6 копеек.

Официальные курсы валют 10 апреля составят:

– 100 долларов США – 2725,98 гривен (+0,0633 грн);

– 100 евро – 2963,82 гривен (+0,0620 грн).

Напомним, в Раде признались, что просчитались с курсом, чего ждать в обменниках.

Как сообщала Politeka, гривна потеряет контроль, цифры в обменниках удивят: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что курс валют резко изменится, цифры в обменниках удивят украинцев: к чему готовиться.