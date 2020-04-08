Курс доллара, заложенный в госбюджете на 2020 год, может оказаться слишком оптимистичным ввиду новых обстоятельств

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, народный депутат Владимир Цабаль спрогнозировал новый курс, который будет, если карантин затянется. Об этом пишет РБК-Украина.

"Я скорее соглашусь с теми экспертами, которые говорят, что 29 - это оптимистично. Если карантинные меры будут направлены в более гибком и экономически оправданном направлении. То есть если эти меры будут позволять экономике работать без нарушения эпидемиологических норм, тогда 29-30 это может быть довольно реальный курс", - подчеркнул нардеп.

Также он назвал два главных фактора, которые определят дальнейший курс доллара в Украине.

"От того, насколько сильно будет использоваться НБУ для финансирования бюджета. Сейчас выглядит так, что финансирование Нацбанком бюджета не увеличено. Там на уровне 40-42 млрд гривен осталось. Это хорошо, это означает, что не будет дополнительной нагрузки на курс. А второе - от уровня остановки экономики", - добавил Цабаль.

Ранее сообщалось, что глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предположила, что экономический кризис из-за пандемии "китайского" вируса нанесет куда больший урон, чем глобальный "коллапс" 2008 года.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.