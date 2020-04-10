Гривна после недолгого подъема снова начала дешеветь

В пятницу, 10 апреля, украинская валюта в обменниках заметно подешевеет по сравнению с предыдущими банковскими днями. Об этом свидетельствуют свежие данные на сайте Национального банка Украины.

Так, курс гривны по отношению к доллару и евро упадет на 6 копеек.

Официальные курсы валют 10 апреля составят:

– 100 долларов США – 2725,98 гривен (+0,0633 грн);

– 100 евро – 2963,82 гривен (+0,0620 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 10 копеек и достиг 27,28 грн/доллар, а в покупке опустился на 9 копеек до показателя в 27,25 грн/доллар. В свою очередь, курс евро в продаже вырос на 24 копейки – до 29,78 гривен за евро.

Ранее мы писали о том, что курс доллара, заложенный в госбюджете на 2020 год, может оказаться слишком оптимистичным ввиду новых обстоятельств. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, народный депутат Владимир Цабаль спрогнозировал новый курс, который будет, если карантин затянется.

"Я скорее соглашусь с теми экспертами, которые говорят, что 29 - это оптимистично. Если карантинные меры будут направлены в более гибком и экономически оправданном направлении. То есть если эти меры будут позволять экономике работать без нарушения эпидемиологических норм, тогда 29-30 это может быть довольно реальный курс", - подчеркнул нардеп.

Напомним, в Раде признались, что просчитались с курсом, чего ждать в обменниках.

Как сообщала Politeka, гривна потеряет контроль, цифры в обменниках удивят: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что курс валют резко изменится, цифры в обменниках удивят украинцев: к чему готовиться.