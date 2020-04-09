Курс валют в Украине 9 апреля резко изменится, гривна потеряет контроль и позволит доллару и евро воспользоваться моментом

Как сообщает Politeka.net, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, стоимость ста долларов национальный регулятор установил на уровне 2719,65 гривен (+9,69). Днем ранее валюта торговалась по 2709,96.

Аналогичной ситуация будет и с курсом евро. За сто банкнот придется выложить уже 2957,62 гривны (+0,92). В предыдущий рабочий день они стоили бы 2956,7 гривен.

Кроме того, в регуляторе уточнили, что к средине прошлого дня стоимость доллара к гривне составляла 27,1505 за одну банкноту.

До этого мы писали, что курс доллара, заложенный в госбюджете на 2020 год, может оказаться слишком оптимистичным ввиду новых обстоятельств.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, народный депутат Владимир Цабаль спрогнозировал новый курс, который будет, если карантин затянется.

"Я скорее соглашусь с теми экспертами, которые говорят, что 29 - это оптимистично. Если карантинные меры будут направлены в более гибком и экономически оправданном направлении. То есть если эти меры будут позволять экономике работать без нарушения эпидемиологических норм, тогда 29-30 это может быть довольно реальный курс", - подчеркнул нардеп.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.