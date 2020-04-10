Стало известно, когда огромный астероид приблизится к Земле
Об этом пишет Главред.
Как известно, ранее в СМИ появлялась информация о том, что к Земле приближается гигантский астероид, после столкновения с которым будет "конец света".
Как утверждают специалисты NASA, встреча Земли с астероидом, размером с небольшую планету, может состояться уже в конце апреля.
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Ведущие эксперты оценили риски столкновения, и вычислили, когда устрашающий астероид размером в маленькую планету подлетит к Земле и каким будет расстояние.
Согласно расчетам, сближение произойдет 29 апреля. Но ученые успокоили и заявили, что никакого апокалипсиса не будет.
Дело в том, что дистанция между астероидом и Землей составит 6,2 миллиона километров. Это в 16 раз больше, чем расстояние от Земли до своего спутника Луны.
Астероид уже успел получить кодовое название 1998 OR2, а его диаметр не превышает 4,1 километра. Учёные максимально тщательно просчитали все риски и вынесли вердикт, что столкновения с Землей в конце апреля не случится.
Стоит отметить, что потенциально опасный астероид относится к группе Аполлонов и был открыт учеными в 1995 году. Известно, что траектория полета его тела пересекается с орбитой Земли, поэтому данное небесное тело сразу отнесли к списку угроз нашей планеты.
Специалисты из американского агентства NASA также сообщали, что нынешняя встреча Земли с астероидом будет не последней. В следующий раз этот посланник космоса пролетит мимо Земли в 2075 году.
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