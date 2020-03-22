Известный астролог Влад Росс заявил, что в скором времени человечество может пережить глобальную катастрофу

Астрлог отметил, что в 2020 году на Землю может упасть астероид. Об этом Росс рассказал в интервью «Апострофу». По его словам, он еще перед Новым годом прогнозировал, что 2020 год сильно изменит мир и человечество.

«Есть информация, что в этом году произойдет падение астероида, и оно изменит нас даже больше, чем коронавирус», - объяснил Росс.

По его словам, настоящим предвестником катастрофы стала юная эко-активистка Грета Тунберг. Ее появление в информационном поле перед эпидемией Влад Росс считает неслучайным.

«Появилась Грета Тунберг, которая, как ведьма, была предвестником глобальной катастрофы. Она говорила, чтобы люди перестали гнаться за деньгами, больше заботились об экосистеме», - напомнил астролог.

Астролог отметил, что массовый карантин по миру уже привел к неожиданным последствиям. Например, в Венеции очистились каналы. Из-за отсутствия туристов вода стала прозрачной, там появилась рыба, прилетели лебеди. В Китае благодаря карантину стал чище воздух.

«Пандемия – будто предостережение нам свыше. Да, действительно, мир меняется. И вхождение королевских – самых больших планет – Сатурна и Юпитера в Водолей, действительно, меняет наш мир», - заявил астролог.

Кстати, по его словам, Украину в ближайшие 7 лет тоже ждут перемены. Росс уверен, что нашу страну ждет перезагрузка с нуля. Власть в Украине будет меняться, старые политики будут изгнаны из власти, а в стране будут проводиться реформы.

Коронавирус, по мнению Росса, Украина должна побороть к началу мая. Правда, для этого нам нужно не допустить его распространения до 12 апреля. Потом начнется потепление и вирус уже не будет таким агрессивным.

Напомним, что астролог рассказал, когда коронавирус уйдет из Украины: «Превратится в обычный грипп».

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