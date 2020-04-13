В сети показали, как сейчас выглядит семья Моторолы
Отметим, что один из главарей террористов "ДНР" Арсен Павлов, или "Моторола", погиб уже более трех лет назад. Его убил взрыв в лифте дома в Донецке, где он жил в подаренной ему оккупантами квартире.
В России у "Моторолы" остались жена и сын. А в оккупированном Донецке жила его вторая семья – супруга Елена Коленкина и двое маленьких детей.
Во время своего участия в войне на Донбасе "Моторола" познакомился с девушкой из Славянска по имени Елена Коленкина, которой на тот момент был 21 год. И хотя в России у него остались жена и сын, это не помешало ему жениться во второй раз.
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Свадьбу с Коленкиной сыграли в оккупированном Крыму, а жили в Донецке.
Так, в апреле 2015 года Лена родила Арсену дочь Мирославу, за что "Моторола" подарил ей автомобиль. А в октябре 2016 – за две недели до его убийства – она родила сына Макара.
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Напомним, что Россия, несмотря на карантин, продолжает «фаршировать» оккупированный Донецк боевиками. Ежедневно в «ДНР» с территории РФ заезжают от трех до восьми военных авто с различным грузом, а 8 апреля прибыли целых 16 крытых грузовиков с «посылками» для 1 АК.
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