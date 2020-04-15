В Украине собираются проиндексировать пенсии и обеспечить дополнительные выплаты, однако это коснется не всех

Указанные операции проведут в апреле пенсионерам возрастом от 80 лет, и получающим меньше 5000 гривен.

Кроме того, стало известно, что некоторым людям пенсионного возраста и вовсе собираются сократить сумму денежного обеспечения, пишет znaj.ua.

В частности, индексацию могут убрать тем, кто неофициально подрабатывает и скрывает это от Пенсионного Фонда Украины (ПФУ).

Так, у одной из пенсионерок в Киеве, которая получала выплаты с 2010 года, забрали надбавки по причине того, что она ведет активный образ жизни. Оказалось, что пенсионерка учавствовала в съемках фильмов и передач.

Женщина хоть и получила скромные выплаты (500 и 800 грн в 2018 и 2019 годах), но этого хватило, дабы урезать ей пенсионные выплаты.

Сначала киевлянке урезали выплаты на 200 гривен, далее - на 400, а еще позже - на 900 гривен.

Женщина обратилась в ПФУ, где ей заявили, что они знают о ее трудовой деятельности. В итоге пенсионерку лишили индексации, которую доплачивали в течении двух лет.

В ПФУ рассказали, что узнали - пенсионерка начала работу в 2008 году, ведь работодатели подали отчет о том, что указанное лицо работает. Поэтому киевлянку перевели к работающим пенсионерам. Однако у той в свою очередь был периодический график.

Также в ПФУ добавили - пенсионерке нужно было в течение 10 дней уведомить Пенсионный фонд о разовой подработке для того, чтобы ее не признали трудоустроенной.

По словам адвоката Татьяны Романцовой, в данном случае ПФУ поступил правильно и к нему претензий быть не может, ведь пенсионерка не сообщила о разовой подработке.

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