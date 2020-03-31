Стало известно, как украинцам будут выплачивать социальные выплаты в условиях введенного карантина

Об этом пишет РБК-Украина.

Как известно, накануне Верховная Рада утвердила законопроект о социальных гарантиях в связи с распространением коронавируса.

В документе сказано, что индексация пенсий, которая была анонсирована ранее правительством, состоится только после завершения карантина.

"Принять меры по недопущению уменьшения размера выплат пенсий, а также проведение индексации пенсий, после завершения мероприятий, предусмотренных карантином", - говорится в законопроекте.

А это значит, что до конца карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса COVID-19, украинцам не будут индексировать пенсии, а также повышать. Однако и уменьшать не будут.

Что касается социальных работников, то они будут получать дополнительные надбавки за то, что ходят домой к людям, которым нужна помощь. На период карантина они получат + 100% от своего оклада.

Тем украинцам, у кого период освидетельствования по инвалидности выпал на период карантина, беспокоиться не о чем – пенсии будут выплачивать до конца карантина без остановки, а комиссию медико-социальной экспертизы можно будет пройти по окончанию ограничительных мер из-за коронавируса.

Все выплаты переселенцам (пенсии, стипендии, социальная помощь, компенсации, субсидии, льготы) будут выплачиваться в период карантина.

Малообеспеченным семьям, которые ранее получали помощь от государства – переоформят выплаты автоматически без подачи документов. После окончания карантина, нужно будет собрать все необходимые справки и обратиться в органы социальной защиты.

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