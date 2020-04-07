В Украине дополнительно выделят на пенсии почти 20 миллиардов гривен

Кабмин продолжает работать над корректировкой государственного бюджета Украины на 2020 год. Как сообщает Politeka, об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, в проекте бюджета предлагается увеличить расходы на пенсии для населения на 19,7 млрд гривен. Сейчас эта статья бюджета составляет 172,6 млрд гривен.

В целом изменения направлены на то, чтобы обеспечить основные потребности страны в условиях пандемии. При этом предлагается урезать расходы на менее актуальные цели. Так, будут сокращены расходы на ремонт и строительство дорог – с 71,9 млрд гривен до 70,8 млрд гривен, а также на Министерство развития экономики – с 18,1 млрд гривен до 17,2 млрд гривен.

При этом неизменными останутся расходы на Министерство обороны – 125 млрд гривен, а также на Фонд борьбы с COVID-19 – 97,1 млрд гривен.

Для принятия этих поправок в бюджет необходимо, чтобы их одобрил парламент. Теперь судьба инициативы будет зависеть от того, сможет ли Верховная Рада собраться и проголосовать.

Отметим, что ранее стало известно, что украинские пенсионеры получат дополнительную выплату в размере тысячи гривен уже с 14 апреля. Об этом на брифинге сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Она напомнила, что выплаты полагаются тем пенсионерам, чья пенсия меньше пяти тысяч гривен.

По словам министра, людям начнут выплачивать деньги сразу после того, как правительство внесет изменения в бюджет и утвердит необходимые документы. По прогнозам Лазебной, Пенсионный фонд сможет начать выплачивать пенсионерам повышенную пенсию уже с 14 апреля в случае принятия всех необходимых поправок.

Напомним, украинцам снова пересчитают выплаты, суммы изменятся уже с 1 мая: кто и сколько денег получит.

Как сообщала Politeka, украинцам пересчитали пенсии с 1 апреля: "надбавку получили те, кто...".

Также Politeka писала, что украинцам утвердили соцвыплаты на карантине: кто и сколько получит.