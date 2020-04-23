Российский рок-музыкант Гарик Сукачев жестко высказался об Украине

Российский певец известен на своей родине не только как музыкант, но и как сторонник политики Путина.

Так, недавно музыкант в интервью проекту "А поговорить?" телеканала "Москва 24" заявил, что Украину в будущем не ждет ничего хорошего, так как для ее жителей герои - Степан Бандера и представители "СС".

По его словам, украинцев воспитывают с русским врагом, не имея на это никаких оснований. Он считает, что именно из-за этого Украину не ожидает ничего хорошего и они вскоре исчезнут.

"А что мы можем сделать с Украиной, где выросло общество, детей воспитали так, что для них Бандера - герой, эсэсовцы - герои. Ни черта хорошего Украину не ждет. Сколько мы выкарабкивались из этой чеченской бойни, выкарабкались. Что у нас творилось! А у них ещё хуже. У нас фашисты тоже были и даже есть до сих пор, но их загасили очень быстро. А у них ими пользуются. Что натворили со своим народом те, кто стоят вверху – мы все кровью умоемся! Нужен враг – русский. Бред. Но детям же не докажешь, они вырастут с врагом", – оскорбил он украинцев.

Ведущая пыталась объяснить Сукачеву, что именно Россия ведет сейчас войну на Донбассе, но тщетно.

Также ранее сообщалось, что Сукачев отметил, что "судьба Донбасса уже предрешена - они станут частью России".

"А Украина еще при нашей жизни перестанет быть единой, распадется на западную часть, центр и восток. Просто потому, что Львов никогда и не был по-настоящему русским и у совершенно европейской западной части очень мало общего даже с центром, о востоке не говоря", - заявил он.

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