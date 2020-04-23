Возвращение в Украину бывшего губернатора Одещины Михеила Саакашвили сейчас у всех на слуху. Как известно, президент Владимир Зеленский предложил ему высокий пост в Кабмине

Саакашвили неоднократно заявлял о своей поддержке Зеленскому. Однако были и "острые" моменты. В частности, Саакашвили комментировал скандальный "отпуск" Зеленского в Омане в начале этого года. Об этом он писал у себя на страничке в соцсети Фейсбук.

"Как я понимаю Зеленского - будучи президентом, я тоже любил летать в страны залива и не скрою, мне нравилось греться на солнышке... В отличие от Зеленского я не летал рейсовым самолетом за свой счет, а ездил президентским бортом... В этих странах личные поездки и контакты имеют решающее значение и очень надеюсь, что Украина увидит такую же пользу, как в свое время увидела Грузия".

Напомним, поездка Зеленского вместе с женой в Оман нигде не анонсировалась. Отмечалось, что президентская чета слетала "за собственные средства". После того, как гаранту указали, что следует отчитаться перед НАПК, кто оплачивал "вояж", в Офисе президента заявили, что перелет, а также проживание в гостинице оплачивала его жена Елена Зеленская. А сама поездка официального статуса не имела, хотя глава государства посещал султанат для установления контактов с его руководством.

Позднее глава НАПК Александр Новиков пролил свет на ситуацию. Он отметил, что Зеленский имеет право не декларировать расходы на визит в Оман. И добавил, что НАПК в ходе проверки искало ответы только на два вопроса: кто оплачивал отдых и кто оплатил обратный перелет.

"Только эти два вопроса. Относительно обратного перелета Офис президента нам предоставил информацию, что самолет был предоставлен Оманом для государства Украина. Заметьте, это не был подарок и не услуга конкретному лицу", - заявил он, добавив, что, в то же время, оплата услуг проживания в гостинице женой - не является подарком.