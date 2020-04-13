Скандальный визит Владимира Зеленского в Оман в январе этого года не имел официального статуса и был оплачен женой президента Еленой Зеленской

Новые детали поездки, которая вызвала много вопросов у украинцев, раскрыла «Украинская правда» со ссылкой на ответ на свой запрос, отправленный в Офис президента.

«Поездка президента в Султанат Оман не имела официального статуса, проходила в личных целях и за собственные средства», - сообщили в ОП.

При этом отмечается, что Украина и Султанат Оман не проводили визиты высокого уровня с 1992 года, в связи с чем «президент Украины использовал посещения Султаната для установления контактов с его руководством».

Также в ОП признали, что не имели отношения к подготовке визита, организационно-протокольное обеспечение визита Зеленского в Оман не проводилось и делегация не предусматривалась.

Отдельно в ОП подчеркнули, что перелет и проживание в гостинице в Омане оплачивала Елена Зеленская из личных средств. Стоит отметить, что до этого в ОП также сообщали, что обратный перелет в Украину Зеленскому оплатила принимающая сторона – Султанат Омана, а перелет туда и проживание – жена президента. Отмечалось, что других расходов в поездке не было.

Отметим, что визит Зеленского в Оман в начале января вызвал бурную реакцию у украинцев, которые долго не могли понять, была ли эта поездка официальной.

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