Елена Зеленская рассказала, как ей сейчас живется за спиной мужа-президента

Первая леди Украины жалуется на то, что ей не хватает времени в одиночестве. Этому мешают дети и охрана, которая не отходит ни на шаг. Об этом она ранее рассказывала в интервью журналу Vogue.

«Мне не хватает времени в одиночестве. У меня двое детей, поэтому я и раньше изредка бывала сама. Свое пространство у меня было разве что в машине, за рулем. Сейчас меня и этого лишили — я всегда с охраной», – рассказала Зеленская.

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Также Елена Зеленская призналась, в чем находит утешение дома.

«Но мне повезло с людьми, которые оказались в моем личном пространстве: они умеют молчать, когда мне хочется тишины, и могут поддержать разговор, когда чувствуют, что это нужно», – говорит она.

Напомним, что первая леди Украины Елена Зеленская снова стала школьницей и опозорилась на онлайн-уроке. Во время карантина в Украине закрыли все учебные заведения, а чтобы дети не отставали, запустили проект "Всеукраинская школа онлайн". Стоит отметить, что недавно его презентовала сама Елена Зеленская. Теперь же первая леди сама примерила на себя роль школьницы и побывала на уроке украинского языка для пятых классов, который прошел, мягко говоря, не совсем гладко.

Напомним, украинские учителя один за другим позорятся на онлайн уроках: топ скандальных ошибок.

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