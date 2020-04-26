Что для этого нужно

В период карантина украинцы смогут получить дополнительные выплаты

В частности безработные могут претендовать на денежную помощь в размере 3 тысяч гривен, об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная. передает Politeka.net

Для этого им нужно зарегистрироваться в центре занятости и по упрощенной программе обратиться в центр социальной защиты, чтобы получить помощь в размере около 3 тыс. грн.

Лазебная отметила, что помощь получат около 300 тысяч семей ФЛП первой и второй группы (без работников). Им будет оказана помощь на детей до 10 лет в размере прожиточного минимума на ребенка.

Кроме того, безработным упростят доступ к получению помощи малообеспеченным.

“Те, кто зарегистрировался безработным, могут с этой справкой прийти в центр соцзащиты и получат помощь малообеспеченной семье”, – пояснила министр.

Ранее мы рассказывали, что украинцам на карантине предусмотрены дополнительные выплаты. В частности, средства получат ФОПы первой и второй группы: на каждого ребенка до 10 лет предусматривается выплата в размере прожиточного минимума (для детей до 6 лет - 1779 гривен, для детей от 6 до 10 лет - 2218 гривен).

Более того, дополнительные выплаты получат украинцы, которые потеряли работу или не могут трудоустроиться во время карантина. Среднемесячный размер помощи для малообеспеченной семьи, в которой воспитывают несовершеннолетних детей, составит от 2800 до 3020 гривен

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