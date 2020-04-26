Из-за изменений климата в Украине могут появиться пустыни и полупустыни

Такое мнение озвучил кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич для журналистов издания Обозреватель.

По его словам, в зоне риска находятся Одесская, Николаевская и Херсонская области. В этих областях постоянно держится преобладает антициклон.

Он обратил внимание на то, что катастрофическая ситуация сложилась на юге Одесской области, в городе Измаил, поскольку прошлый год там оказался рекордно сухим, и с начала 2020 года обильных дождей также не было.

"Посевы озимых начинают погибать. Аграрии там в панике. Потому что основные циклоны проходят в более северных широтах. А у них постоянное преобладание антициклона и дефицит осадков", – утверждает эксперт.

Синоптик отметил, что уже в Харькове наблюдается поднятие температуры на два градуса выше нормы. Кроме того, такая же ситуация наблюдается и в других регионах Украины, поэтому тысячи жизней в опасности.

"У нас в Харькове сейчас среднегодовая температура такая, как в середине ХХ века была характерна для Херсона или Ужгорода. Естественно, на юге еще жарче", – объяснил Кибальчич.

Также Кибальчин заявил, что в Евроазиатской части глобальное потепление выражается очень интенсивно.

В то же самое время, тропический регионы, экваториальная часть Земли не так сильно подвержены любым изменениям климата, там все происходит очень медленно. В северных широтах, это более заметно из-за того, что холодная погода сменяется теплой.