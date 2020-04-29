Известная писательница и поэтесса Оксана Забужко разгромила идею мира с Россией

По ее мнению, мир между Украиной и Россией на кремлевских условиях станет самоубийством для нашего государства, передает Обозреватель.

Она отметила, что победить Украина может, добившись мира на своих условиях.

"Цель России в этой войне – сделать так, чтобы нас не было. Как страны, как народа, как культуры – во всех смыслах. Так что, получается, давайте сами покончим с собой, чтобы облегчить им работу? Сдадимся на милость "ласкового" Путина, и он уж сам решит, сколько нам осталось существовать – пять, десять или пятнадцать лет?" – отметила поэтесса.

Она добавила, что суицидом является принятие условий агрессора после стольких лет войны, наплевав на могилы погибших и горе их семей, на раненых и травмированных, на миллионы беженцев, на всех, для кого дело жизни — чтобы Украина была.

"Простите, а какими будут завтра требования гопника, ворвавшегося к вам в дом и требующего, чтобы вы не сопротивлялись, чтобы ему было удобнее вас убивать?" – подчеркнула Забужко.

Также ранее сообщалось, что украинская писательница Оксана Забужко рассказала о промахе Кремля в войне против Украины.

По ее словам, Россия не рассчитывала на то, что после развала СССР Украина станет полноценным суверенным государством и даже будет отстаивать свою независимость на войне. План Кремля предусматривал, что наша страна превратится во вторую Беларусь с бутафорской самостоятельностью.

По словам Забужко, на самом деле история Европы после 1989 года еще не написана и радость от окончания холодной войны и развала СССР преждевременна.