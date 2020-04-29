Жара обрушится на украинцев уже через неделю
Примерно 8-10 мая температура в Украине поднимется до 27-30 градусов тепла. Такой прогноз озвучил известный народный синоптик Леонид Горбань, передает «Сегодня».
По его словам, май в Украине будет жарким. Осадков практически не будет, что приведет к засухе. Дожди можно ждать только в начале и в конце месяца. При этом в конце месяца ожидаются настоящие ливни при высокой температуре воздуха.
«Май ожидается жарким и засушливым, в середине месяца две недели не будет осадков», - рассказал Горбань.
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Согласно прогнозу, температура в начале мая начнет стремительно подниматься вверх. К 10 мая столбики термометра прогреются до 30 градусов, а к середине мая температура устаканится на 27-29 градусах. Горбань подчеркивает, что осадков не будет почти по всем областям, кроме Карпат.
В последние дни месяца температура немного спадет, так как в Украину придет циклон с юга и юго-запада. Будет тепло, но ожидаются сильные ливни. Дожди начнутся примерно с 25 мая, поэтому начало лета будет прохладным.
«Особо сильные ливни возможны 28-29 мая, в отдельных регионах выпадет до 15 мм осадков, почти четверть месячной нормы», - предупреждает Горбань.
Стоит отметить, что синоптик еще зимой говорил о том, что май в этом году будет самым жарким месяцем.
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