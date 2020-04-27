Вже в цьому році

Пандемія - ще квіточки порівняно з тим, що чекає людство попереду. Слідом за китайським вірусом 2020 рік обіцяє планеті сильну посуху, голод і нашестя сарани

Про це попереджають метеорологи і міжнародні організації, передає BBC Україна.

"Уханьська зараза" змінила життя на планеті, але не скасувала те, що змінювало її до останнього часу - глобальне потепління.

"Забруднення повітря зменшилося через скорочення економічної активності, однак вуглекислий газ не випаровується відразу, - говорить професор Даніела Шмідт з Брістольського університету. - Результати потепління, начебто підвищеного рівня моря, будуть відчуватися століттями. Пандемія тільки обмежила наші можливості пом'якшувати наслідки зміни клімату".

Попередній березневий рекорд зафіксували у 2016 році на тлі Ель-Ніньо - феномену підвищення температури води в тихоокеанських тропіках, що загрожує екстремальною спекою влітку і морозами взимку.

На цей раз і без Ель-Ніньо моря рекордно нагріті - світовий океан у березні був на 0,8 градуса тепліше середнього значення для цього місяця.

Глобальне потепління небезпечно не стільки потеплінням, скільки тим, що воно викликає збої в звичній програмі погодних явищ, попереджають вчені. Спека раптом стає нестерпною, холод - суворіше, вітер обертається ураганом, а дощ - потопом. Минулий рік став прикладом.

Згідно з найсвіжішими даними європейського центру Copernicus Climate Change Service (C3S), 2019 рік в Європі був найспекотнішим за всю історію спостережень.

Внаслідок цього виникає нова загроза - посуха. В центрі Європи - в районі Женеви і Гренобля дощу не було більше 40 днів - останній раз таке траплялося в кінці XIX століття. І тільки на цьому тижні в Європі нарешті пішов дощ.

Варто відзначити, через зміни клімату в Україні можуть з'явитися пустелі і напівпустелі. Таку думку озвучив кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич. За його словами, в зоні ризику знаходяться Одеська, Миколаївська і Херсонська області. Експерт звернув увагу на те, що катастрофічна ситуація склалася на півдні Одеської області, в місті Ізмаїл, оскільки минулий рік там виявився рекордно сухим, і з початку 2020 року рясних дощів також не було.

Посуха в свою чергу може призвести до масового голоду.

За свіжими даними ООН, у світі хронічно недоїдає майже 1 млрд людей - кожен восьмий житель планети. А через викликану вірусом кризу їх кількість зросте ще на 130 млн тільки за 2020 рік. Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі попереджає: голодувати будуть 265 мільйонів чоловік.

Крім вірусу, посухи й голоду "сценаристи апокаліпсису" вписали цього року ще і нашестя сарани. Завдяки теплій і дощовій зимі ця напасть вилупилася в Ємені у величезній кількості. І до моменту, коли світ почав боротьбу з китайським вірусом, сарана вже напала на рослини в 23 країнах Близького Сходу, Африки та Азії.

Світовий банк назвав нашестя найстрашнішим в цьому поколінні - і це ще до того, як повною мірою проявилася його друга, ще більш масштабна хвиля. Наразі хмари сарани визрівають у Кенії, Ефіопії і Ірані.

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