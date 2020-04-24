Українцям треба готуватися до того, що буде погіршуватися якість повітря – задимленість і підвищення концентрації шкідливих викидів

Про це попередила географ-метеоролог Віра Балабух, пише «Укрінформ».

Крім того, згідно з прогнозом, стане гірше і якість води, а рослинність сильно зміниться. Вже зараз в регіонах України продовжує зменшуватися "водність" річок. Також експерт попередила, що найближчим часом в країні екстремальних погодних умов буде все більше. І все через зміни клімату.

Цей процес українці вже почали відчувати на собі, а далі буде тільки гірше. Прогнозується, що до 2020 року погода буде нестабільною і кількість опадів може різко скоротитися, а ось сухих днів буде більше. Це призведе до того, що якість повітря почне погіршуватися, можлива сильна задимленість і підвищення концентрації шкідливих викидів.

"В Україні істотно змінюється термічний режим, режим зволоження, вітру. Зростання температури помітний протягом усього року, а найбільше - взимку і влітку. З кінця 90-х років в Україні не було ні одного, що називається, холодного року. Середня температура за рік була вище норми. З 2007 року річні аномалії перевищили півтора градуса, а в окремі роки - навіть два", - розповіла метеоролог.

Вона додала, що всі кліматичні зміни призвели до того, що холодний період в Україні значно скоротився, а ось теплий – навпаки, кількість спекотних днів значно зросла.

Змінився і режим опадів. Сніг взимку стає рідкістю. Стійкого покриву немає не тільки на півдні країни, але вже і в північних областях. При цьому влітку погода все частіше волога і спекотна, що сприяє утворенню потужних конвективних хмар. З яких випадають сильні зливи, град, формуються небезпечні шквали, а іноді і смерчі.

Крім того, опади дуже локальні: в одному місті за кілька годин може випасти місячна норма, а в сусідніх населених пунктав в цей час взагалі не буде дощів.

"Тому дефіцит опадів і одночасно - посухи також стали типовим явищем сучасності", - пояснила Балабух.

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