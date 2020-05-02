Відразу на декілька регіонів України обрушиться гроза зі зливами та градом

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Politeka.net. За її словами, нестійка грозова погода накриє Житомирську, Київську, Черкаську та Одеську області. Вона показала на карті, яким регіонам варто приготуватися до негоди.

«Жовті кульки - грози! Увага! Вздовж цієї лінії, включаючи прилеглі райони - сильні зливи, гроза, град! Пересидьте вдома, заберіть з вулиці легкі предмети, закрийте вікна тимчасово», - попередила синоптик.

Крої цього, Діденко опублікувала фотографію грози, що насувається. У коментарях у синоптика відзначили, що в деяких регіонах вже пройшла злива.

«Бишів Макарівського району Київської області - годину тому злива, гроза з градом», «У нас тільки що гримнуло так, що кіт став у позу суріката», - пишуть користувачі мережі.

У місті Буча Київської області теж пройшли зливи. Відео стихії опублікували очевидці в соціальних мережах. Крім Бучі сильні зливи пройшли в сусідніх регіонах.

А в інших регіонах України, тим часом, сонячно і сухо.

«У нас, Львів, вчора був дощ. Зараз погода просто рай!!! Сонечко, дощу немає, птахи радіють - цілий день концерт», - пишуть люди.

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