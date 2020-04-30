Через активізацію сейсмічної зони українці можуть знову відчути на собі землетруси

Про це пише видання Закарпатський кореспондент.

Як відомо, кілька днів тому Закарпатті сколихнув землетрус, а перед цим "трясло" Одесу і Карпати.

Низку землетрусів за останні дні прокоментувала завідувачка сейсмічної станції "Ужгород" Світлана Плішко і розповіла, чи варто українцям чекати нових поштовхів.

За словами фахівця, наразі активізувалася південно-західна сейсмічна зона в районі сіл Великі Лази і Глибоке на Закарпатті.

Саме в цьому регіоні 19 квітня спостерігалася серія землетрусів трибальною магнітудою і активізувалася словацька зона біля Міхаловце (невелике місто на сході Словаччини на території Східнословацької низовини).

"Розломів на території Ужгорода немає. Ужгород може тільки відчути вплив сейсмічно активних зон, розташованих, наприклад, у Анталівцях, Михайлівцях і під Чопом", - зазначила Плішко.

Сейсмолог зі стажем також додала, що цілком можливі і нові підземні поштовхи.

"Справа в тому, що ця зона, яка у нас тепер активізувалася, давно мовчить. Тому їй пора нагадати про себе", - резюмувала експерт у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали, що потрійне землетрус всполыхнуло Одеську область. Відомо, що перший поштовх був зафіксований вночі, 25 квітня, близько 01:00.

Повідомляється, що поштовхи були зафіксовані в 1.04 по часу UTC (збігається з київським) в повіті Вранча. Осередок стихії залягав на глибині 23 кілометри.

Інформації про жертви в результаті землетрусів поки не надходило. Підземні поштовхи відчули на собі і жителі Одеської області.

За інформацією місцевих ЗМІ, найбільше постраждали жителі, які проживають на півдні регіону, в Буджаку. У Одесі підземні поштовхи помітили в основному мешканці багатоповерхових будівель.

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