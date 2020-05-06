Погода 7 мая подготовила для украинцев температурные контрасты от 6 градусов мороза до 20 градусов тепла

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Фейсбук рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что погода в четверг, 7 мая, будет сильно варьироваться по всей территории Украины: на страну обрушатся дожди, грозы, штормовой ветер, снег, а также периодические солнечные прояснения. Все это вызвано циклоном и атмосферными фронтами.

Ночью осадки пройдут на северо-западе Украины, в Харьковской области, Полтавщине, Винницкой области и части Черкасской. В Карпатах пройдет дождь, местами возможен снег. Днем непогода сместится восточнее. Сильные дожди пройдут на Киевщине, Житомирщине, а также в Винницкой и Одесской областях.

На западе, востоке, юге и в центре возможны лишь небольшие осадки.

Ветер 7 мая будет северо-западного и западного направления. При этом на западе, севере, юге и в центре ожидаются сильные штормовые порывы.

Средняя температура ночью составит +5…+9 градусов. В восточных областях ожидается от 8 до 13 градусов, в западных – от +2 до +6, а в Карпатах на высокогорье столбики термометров опустятся до -3…-6 градусов.

Днем средняя температура по Украине будет держаться на отметках от +8 до +14 градусов. В центре, на юге и в Сумской области ожидается +12…+17 градусов, а теплее всего будет на востоке – от +15 до +20.

В Киеве день будет холодным и дождливым. Температура ночью составит +4…+6 градусов, а днем – от +10 до +13.

При этом Диденко отметила, что уже 9-10 мая украинцев ждет потепление.

Напомним, погода слетела с катушек, Украину накроет природный катаклизм.

Как сообщала Politeka, погода взъелась на украинцев: впереди новый удар, «держите под рукой телефон врача».

Также Politeka писала, что град, ливень и шквалы ударят с новой силой, синоптики предупредили об опасности.