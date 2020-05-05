Погода в Украине в среду, 6 мая, в большинстве регионов будет дождевой, но самое страшное не это

Прогноз сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что дожди преимущественно будут периодическими, от небольших до сильных кратковременных ливней. В центральных областях и на востоке с грозами. При грозах также вероятны град и шквалистое усиление ветра.

Ветер 6 мая ожидается западный.

В западных областях ситуация будет отличаться: дожди также пройдут, но холодные и с сильным западным ветром, местами до штормовых порывов.

Именно на западе Украины будет холоднее всего. Ближайшей ночью там ожидается всего +2 +7 градусов, а в Карпатах даже заморозки и высокая вероятность снега.

В большинстве областей температура будет +6 +12 градусов, днем ​​в среду +13 +18 градусов.

Теплее всего будет на востоке Украины, в Днепре с районами и в большинстве южных областей, там воздух прогреетс до + 18 + 23 градусов.

Правда, Одесская и Николаевская область будут скромнее, днем ​​около +13 +17 градусов.

Погода в Киеве 6 мая будет влажной, ожидается периодический дождь, западный ветер и похолодание до 15 градусов.

А в четверг-пятницу похолодает еще на 2-4 градуса.

Незначительное потепление начнется в субботу, 9 мая, а в воскресенье-понедельник температура поднимется до +20 + 24 градусов.

Однако уже 12-13 мая снова температура воздуха снизится до +14, +15 градусов.

Синоптик предупредила, что погодные качели могут негативно сказаться на здоровье.

«Для людей с проблемами артериального давления - стоит держать вблизи телефон врача-кардиолога или семейного», - отметила эксперт.

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