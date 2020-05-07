Погода в Украине 7 мая удивит даже синоптиков, недавнее тепло местами сменит мокрый снег и похолодание

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Так, на западной Украине воздух будет в районе 12-15 тепла, а ночью воздух остынет до 3-7 по Цельсию.

На севере Украины стоит ожидать дневных 11-14 по Цельсию, а вот ночью резко похолодает: от 4 до 8 градусов.

Украинцам в центральных регионах стоит готовиться к дневным 12-17 по Цельсию, а вот ночью столбик термометра опуститься до 5-9 градусов.

На юге Украины также будут дожди. Несмотря на это, воздух прогреется до 12-17 выше нуля. А вот ночью стоит ожидать похолодания: от 6 до 10 градусов.

А вот на севере страны синоптики прогнозируют не такие сильные дожди и дневные 15-20 градусов по Цельсию. Ночью резко похолодает: от 9 до 11 градусов.

"7 мая в большинстве районов восточных, Запорожской, Одесской, Николаевской областей и местами в Днепропетровской области чрезвычайный уровень пожарной опасности. 7 мая ночью и утром в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, днем и в Винницкой областях значительные дожди, в Карпатах значительный мокрый снег; в течение суток в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). 7 мая в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.