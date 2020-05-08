8 мая погода на правом и левом берегах Днепра будет кардинально противоположной

В то время, как на половине Украины небо частично прояснится и из-за туч покажется солнце, другую половину ждут дожди с грозами. Соответствующий прогноз погоды на пятницу, 8 мая, представили синоптики Укргидрометцентра.

По их прогнозу, осадки уйдут из западных и северных областей, а также из большей части южных и центральных районов. Однако всему левобережью, а также Черкасской, Кировоградской и Херсонской областям повезет меньше: там ожидаются дожди и грозы.

Ветер будет северо-западным со скоростью 5-10 м/с. В центральных и южных областях местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до +3…+8 градусов, а днем воздух прогреется до _12…+17. Ночью на высокогорье Карпат возможны заморозки до -3 градусов.

До этого мы писали о том, что в Украине продолжает идти снег в Карпатах, несмотря на май за окном.

В сети продолжают публиковать фотографии из Карпат, а именно горы Поп Иван, где началась настоящая вьюга. Видимость там ограничена сейчас до 20 метров, а за ночь выпало 15 сантиметром снега. Синоптики предупреждают о возможных лавинах.

Гидрометцентр Украины уже обновил статус снеголавинной ситуации в Карпатах. В двух местах объявлен третий уровень опасности - частично неприятные условия.

Напомним, снегопад обрушился на Украину, стихию не остановить: кадры майской погоды.

Как сообщала Politeka, май готовит украинцам настоящее испытание: погода удивит даже синоптиков.

Также Politeka писала, что погода устроит украинцам безумные качели, синоптики предупредили об опасности.