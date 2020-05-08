Продюсер Игорь Кондратюк жестко высказался о праздновании 9 мая в Украине

Как передает Politeka.net, соответственный пост он опубликовал на своей страничке в Facebook.



Он вспомнил свое детство, когда для пионеров и комсомольцев СССР День Победы был великим майским памятным днем.

"Мы встречались с ветеранами, вручали им цветы, поздравляли стихами-песнями, помогали убирать их дворы, принимали участие в торжественных линейках, парадах, концертах," - отметил продюсер.

По его словам, все кардинально изменилось в 1975 году, когда КПСС поняла, что СССР начинает все быстрее и быстрее проигрывать Мероприятия по параметру «уровень жизни населения», и нужно что-то делать с головами «гомо советикус» и придумали фанатично отмечать День Победы.

Кондратюк уверен, что все стало на свои места во время "Перестойки", когда можно было понять не из "лживых советских учебников" настоящую историю Великой Отечественной войны .

"История ВОВ, которую я изучал в школе y – большая ложь! Ложь, цинично построена советскими коммунистами и КГБИстами на костях миллионах погибших советских людей – солдат и гражданских – за бездарное и преступное так называемое «командование» партией и военными командирами-мясниками, вроде Жукова или Ватутина", - отметил продюсер.

По его словам, победа над гитлеризмом, таким образом, должна считаться общей победой многих стран Европы и мира. Поэтому честно и порядочно было отмечать ее вместе – 8 мая.

"Мы все с детства учили и думали, что День Победы 9 Мая – это символ победы над войнами в Европе, но y нас под боком вырос новый агрессор – путинская Россия. Последователь гитлеровской Германии.

Он считает, что РФ, начав войну против Украины в 2014-м году "смачно плюнула на ту Победу 1945-го года."

"Российская агрессия против украины навсегда убедила меня не праздновать День Победы именно 9 Мая. Ибо это неестественно – праздновать праздник победы над бывшими захватчиками моей Родины вместе с ее нынешними захватчиками. Отныне для павших в боях второй мировой войны 1939-1945 годов украинцев и других народов осталась y меня только одна памятная дата – День Памяти 8 мая", - заключил он.

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