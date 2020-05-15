Пока премьер-министр рассказывает украинцам, что на 16 тысяч гривен «может прожить» месяц семья из четырех человек, народные депутаты себе ни в чем себе не отказывают

Так, депутат от фракции «Слуга народа» Юлия Диденко выгуляла в Верховную Раду сумочку бренда Yves Saint Laurent. Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на пост в сети журналистки Анны Стешенко.

Она поделилась снимками фотографа Яна Доброносова, на которых парламентарий идет на внеочередное заседание парламента.

Сумочка, которую Диденко держала в руках, оказалась из новой коллекции именитого бренда. Стоит такая красота 1650 евро. В Украине стать обладательницей такой можно за 48069 гривен, в то время как зарплата народного депутата – 40 тысяч.

Кроме этого, на ногах у депутата красовались красные ботинки Casadei, которые изначально стоили 25200 гривен, а сейчас по скидке такие же, только синие, доступны по цене 12600 гривен.

«А маска у нее от Шмыгаля», «Ну так эпоха бедности же закончилась», «Наши деньги нашлись!», «Издеваются над народом, а особенно над пенсионерами, которые всю жизнь честно работали», «Это просто ужасно, что происходит это, и недопустимо. Это же наши с вами деньги, дорогие украинцы. Люды думают, как выжить, а слуги народа и все их сторонники жируют по-полной, им безразлично, как живет украинский народ», «Народ от этого не обеднеет ! 😄😄», – пишут украинцы под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что депутат партии «Слуга народа» Виктория Подгорная оказалась в эпицентре скандала, заявив, что популярнейший мессенджер Telegram представляет угрозу нацбезопасности. Однако подавляющее большинство пользователей набросились на «слугу народа» с разгромной критикой за подобную инициативу.

Когда количество негатива под публикацией достигло критической массы, Подгорная удалила пост со страницы.

Напомним, украинцев обложат новым налогом, «слуги» раскрыли свой план.

Как сообщала Politeka, «Слуги народа» перешли черту с угрозами, Зеленский не сдержал эмоций.

Также Politeka писала, что Зеленский выдвинул заробитчанам железное условие, как уехать за деньгами.