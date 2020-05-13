В Верховной Раде предложили ввести новый налог для украинцев под предлогом развития культуры

Об этом в среду, 13 мая, рассказала заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук. По ее словам, депутаты президентской партии считают, что существующих налогов не хватает на полноценное финансирование культурной сферы.

Программа поддержки культуры была на повестке сегодняшнего заседания Рады. Проблема заключается в том, что эта сфера сильно пострадала из-за карантинных ограничений. В связи с этим депутаты рассматривают возможность введения дополнительных мер для поддержки тех, кто в ней работает.

В частности, рассматривается возможность снижения арендной платы для кинотеатров, которые не могут работать во время карантина.

Еще одним возможным шагом депутаты назвали введение нового единого налога для украинцев.

«А следующий наш шаг очень важный. Это будет введение единого культурного сбора», - уточнила Кравчук.

Впрочем, пока подробности данной инициативы не раскрываются и остается неизвестным, планируют ли нардепы сделать сбор временным или постоянным.

Также стоит отметить, что ранее Рада одобрила налоговые послабления на время карантина, призванные помочь малому и крупному бизнесу.

Ранее мы писали о том, что украинцы получат квитанции на оплату налога за "лишнюю" недвижимость. Так, платить придется за каждый "лишний" квадратный метр. "Лишним" может считаться площадь, которая превышает 60 кв.м для квартир и 120 кв.м для домов.

Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины, а также уточняется, что это может произойти до 1 июля 2020-го.

Размер налога составляет не более 1,5% прошлогодней минималки за каждый квадрат.

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