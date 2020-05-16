Скандальная экс-нардеп Ирина Фарион выступила против продажи продуктов с российскими названиями в украинских сетевых супермаркетах
Бывший депутат от партии «Свобода» возмутилась продажей «яда» в украинских магазинах на своей странице в Фейсбук. Фарион осталась недовольна тем, что на прилавках супермаркета ее дочь увидела молочные продукты «Машенька» и «Агуша».
«Яд этот в названии продукта для детей - "Машенька", ниже еще какое-то чупирадло Агуша .... Конечно, исключительно из-за этого мы никогда эту отраву киевского разлива не купим», - заявила Фарион.
Она отметила, что упомянутые ею продукты производятся в Киевской области. Таким образом, вся проблема заключается в их названиях. Политик уверена, что с помощью типично русских форм в сознание украинских родителей и подсознание их детей «забрасывают чужие названия как основной языковой идентификатор».
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По мнению Фарион «Машам» не место в Украине.
«Не будем машами - мы Марийки, Марички, Марусеньки и около сотни других вариантов, где машам место в раше», - написала политик.
Ее пост вызвал бурную реакцию в соцсетях. Многие украинцы оказались не согласны с такой радикальной позицией.
«Лечитесь…», «Все эти так называемые руссизмы - признак отсутствия культуры и лишь подчеркивают пошлость и примитивизм черни», «Вышиванка головного мозга. Мне интересно, а англоязычные названия торговых марок Вас не беспокоят? Возможно заимствованные слова?», - пишут люди.
Напомним, профессор разложил по полочкам, как РФ из покон веков разрушает украинский язык.
Как сообщала Politeka, Фарион дала свое обозначение русскоязычным украинцам: "Это или рабы, или...".
Также Politeka писала, что Фарион собралась экстрадировать русскоязычных украинцев со страны.