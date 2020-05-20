Львовянка обнародовала историю смерти своего 59-летнего отчима

Как передает Politeka.net, об этом она рассказала в соцсетях.

По ее словам, случай произошел 5 мая.

"19:00 привезли отчима в больницу, с жалобой на боли в области позвоночника, спины, правая нога начала затекать и неметь, высокая температура, которую сбивали разными препаратами, но это не давало результата", - рассказывает девушка.

По приезду в больницу, больному сделали тест и взяли всевозможные анализы, но "китайского" вируса у него не обнаружили. В то же время, согласно анализам в моче обнаружили кровь и температура под 41 говорила о воспалительных процессах в организме.

"Когда прошли весь осмотр, врачи сказали что не видят необходимости оформлять в больницу, хотя анализы были нехорошие и жалоба на боль и высокую температуру, и нога начала неметь... Врач сказал что с сердцем тоже ничего не видит плохого", - продолжает свой рассказал девушка.

На предложение оставить больного на дополнительное обследование врач ответил:

"Сейчас карантин, нет экстренного случая, нет инфаркта, то класть не будем, обратитесь к лечащему врачу завтра, пройдите неврологию, проверьте спину и попейте "Нимесил" и сделайте укол обезболивающего".

Уже по приезду домой мужчине стало хуже и пришлось вызывать скорую, но она не успела.

"К сожалению скорая приехала когда человека уже не стало. Посмотрели на все выписки врачей, на результат анализа и сказали что с тем всем человека должны госпитализировать, потому что результаты нехорошие", - отметила девушка.

В итоге, причиной смерти стали проблемы с сердцем, которые не определили врачи.

"Хотим наказать тех "врачей" которые в предсмертном состоянии человеку выписали попить Нимесил и не оказали помощь человеку... На вскрытии и в справке о причине смерти указали что причиной смерти все-таки была причина с болезнью сердца", - заключила девушка.

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