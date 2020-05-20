С 22 мая в Украине запустят работу общественного транспорта, а с 25 мая заработают детские сады. Ослабление карантина будет сопровождаться рядом правил и ограничений

Как рассказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, 22 мая в Украине запустят общественный транспорт в городах, а также пригородный транспорт. Отмечается, что статистика позволяет ввести эти ослабления раньше, чем планировалось. Впрочем, транспорт между областями пока запускать не собираются, так как к запуску внутреннего сообщения готовы только 6 областей.

Кроме этого, с 25 мая откроются детские садики. В Минздраве разработают ряд правил, которые обеспечат безопасность посетителей заведений для дошкольников. Воспитателей и персонал детских садов должны обеспечить средствами защиты. Группы запретят перемешивать. Если погода будет позволять, воспитатели должны будут отдавать преимущество играм на свежем воздухе. Рекомендуется отстранить от работы людей из группы риска. Температурный скрининг станет обязательным условием для посещения сада – температуру детям будут измерять каждые четыре часа.

В Минздраве разработали правила и для офисов, которые позволят им начать работу. До полного окончания карантина офисы должны обеспечить температурный скрининг на входе в помещение, ношение масок, обработку рук антисептиками. Кроме этого, сотрудники офиса не должны сидеть слишком близко друг к другу. Согласно нормам, установленным ведомством, в офисе должно находиться не более 1 человека на 10 квадратных метров. Между ними должна быть дистанция не менее 1,5 метра.

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