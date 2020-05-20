Львів'янка оприлюднила історію смерті свого 59-річного вітчима

Як передає Politeka.net, про це вона розповіла в соцмережах.

За її словами, випадок стався 5 травня.

"19:00 привезли людину в лікарню зі скаргою на болі в області хребта, спини, права нога почала затікати і німіти, висока температура, яку збивали різними препаратами, але це не давало результату", - розповідає дівчина.

По приїзду в лікарню, хворому зробили тест і взяли всілякі аналізи, але "китайського" вірусу у нього не виявили. У той же час, згідно з аналізами сечі виявили кров і температура під 41 говорила про запальних процесах в організмі.

"Коли пройшли весь огляд, лікарі сказали, що не бачать необхідності оформляти в лікарню, хоча аналізи були нехороші і скарга на біль і високу температуру, і нога почала німіти... Лікар сказав що з серцем теж нічого не бачить поганого", - продовжує свій розповів дівчина.

На пропозицію залишити хворого на додаткове обстеження лікар відповів:

"Зараз карантин, немає екстреного випадку, ні інфаркту, то класти не будемо, зверніться до лікаря завтра, пройдіть неврологію, перевірте спину і попийте "Німесил" і зробіть укол знеболюючого".

Вже по приїзду додому чоловіку стало гірше і довелося викликати швидку, але вона не встигла.

"На жаль швидка приїхала коли людини вже не стало. Подивилися на всі виписки лікарів, на результат аналізу і сказали що з тим усім людини повинні госпіталізувати, тому що результати нехороші", - зазначила дівчина.

У підсумку, причиною смерті стали проблеми з серцем, які не визначили лікарі.

"Хочемо покарати тих "лікарів", які в передсмертному стані людині виписали попити Німесіл і не надали допомогу людині... На розтині та у довідці про причину смерті вказали що причиною смерті все-таки була причина хвороби серця", - сказала дівчина.

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