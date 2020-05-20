Набув чинності закон про масовому тестуванні українців на китайський вірус

Документом передбачено, що тестування буде обов'язковим для осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками захворювання, що викликається китайським вірусом, та осіб, які контактували з хворими.

Також в Україні повинні будуть проходити регулярне тестування медичні та інші працівники, які працюють у закладах охорони здоров'я, що надають допомогу хворим китайським вірусом вірусом.

Крім того умова обов'язкового тестування поширюється на тих, хто здійснює заходи, пов'язані з недопущенням розповсюдження вірусу. Це, наприклад, працівники Національної поліції і Національної гвардії, незалежно від того, вони контактували з хворим чи ні.

Закон набирає чинності з дня його опублікування та діє на час карантину та обмежувальних заходів, а також протягом 2 місяців з моменту їх скасування.

Відзначимо, за даними на ранок 20 травня, в Україні китайський вірус підтверджений у 19 230 осіб, 564 пацієнта померли від хвороби.

На амбулаторному лікуванні перебувають 13 140 пацієнтів, з них 1138 діти і 3069 медики.

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