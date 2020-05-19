В Україні запустять транспорт до популярних домашнів курортів
У зв'язку з карантином в Україні продовжують діяти обмеження на пересування обласного, приміського, залізничного і авіатранспорту. Крім того, залишається закритим метро у великих містах. Наступний етап ослаблення обмежувальних заходів запланований на 22 травня, коли Україна повинна буде перейти на так званий адаптивний карантин.
Очікується, що з цього дня на маршрути міст і областей вийде додатковий транспорт.
У свою чергу, на західній Україні вирішили використати цю ситуацію для того, щоб сприяти розвитку внутрішнього туризму. Людям допоможуть добиратися до відомих українських курортів і здравниць. Так, до Львова пустили автобуси з Дрогобича, Східниці і Моршина.
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«На період карантину, під час першого етапу ослаблення, частково запустили транспортне сполучення між містами у вигляді спеціальних рейсів. Перевізники повідомляють про маршрути до таких обласних центрів: Дрогобич-Львів, і курортних Східниці і Моршина – "Східниця-Львів", "Моршин-Львів», - повідомляється в Телеграм-каналі «Місто Лева».
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про подальші кроки по зняттю обмежень.
Так, наступні етапи ослаблення карантину заплановані на 22 травня, 1 червня, 10 червня і 21 червня.
Голова Моз розповів, що критеріями для пом'якшення обмежень є захворюваність на 100 тисяч населення конкретної області за останні сім днів, заповненість лікарень, приймають хворих китайським вірусом, а також кількість тестувань в області.
Якщо область відповідає критеріям, то вона зможе перейти на наступний етап пом'якшення карантину.
Нагадаємо, карантин в Україні рекордно продовжили, екстрена заява Моз.
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