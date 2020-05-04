У понеділок, 4 травня, у другій половині злива з грозою обрушилася на Україну

Сильний дощ затопив столицю, вулиці в місті перетворилися на річки.

Кадри стихії викладають в мережі.

Дощем за кілька хвилин затопило вулиці і підземні переходи. Найбільше води - в центральній частині столиці.

Тече річка невеличка... Київ, Богданівська Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 4. Mai 2020

В окремих районах випав рясний град. Зокрема, в соцмережах пишуть, що град йшов на Оболоні, на вулиці Героїв Дніпра.

За словами очевидців, град досягав розмірів курячого яйця.

Дороги скували пробки.

Вдень раніше стихія вирувала в Чернівцях. 3 травня зливи затопили вулиці, а вітер повалив дерева.

Наслідки негоди місцеві комунальні служби продовжують ліквідовувати досі. Дощі були настільки сильними, що частина вулиць залишилися непроїжджими.

Дісталося від погоди і вінничан. У місті під час зливи водою залило під'їзд у будинку №9 по вулиці Дачній. Вода стікала по сходах і сходових майданчиках, утворивши справжній водоспад.

Водоспад в підїзді будинку #9 по вулиці Дачна Gepostet von Виталий Головенько am Samstag, 2. Mai 2020

Крім того, сьогодні в Карпатах випав сніг.

Зазначимо, дощі поки не збираються відступати з території України. Згідно з прогнозами синоптиків, у найближчі добу зливи з грозами та градом пройдуть у більшості областей.

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