Синоптики уточнили, що від 30-градусної спеки "нікуди не подінемося"

Цього літа погода познущається над українцями постійними капризами і буйством стихії

Синоптики попереджають про те, що погода влітку буде вкрай нестабільною. На самому початку літа українців чекає традиційна спека, проте потім температура різко піде на спад. Подібні «гойдалки» протримаються до самого кінця сезону, пише «Апостроф».

Аналогічно і періоди посухи будуть чергуватися з сильними дощами, які будуть супроводжуватись грозами, градом та шквальним вітром.

Червень розпочнеться зі спеки від +26 до +30 градусів, але вже 3-4 числа погода почнеться псуватися. У північних областях температура опуститься до +20, а в інших регіонах – до +21…+25. Однак, справжнє похолодання прийде 5 червня, коли температура на півночі і в центрі країни опуститься до +13…+15 градусів.

Заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології Вазіра Мартазінова пояснила, що таке чергування теплих і прохолодних днів пов'язано з активною циркуляцією на великих висотах.

«Зараз на великих висотах дуже активна атмосферна циркуляція, чого раніше не спостерігалося, ось вона і визначає погоду», - зазначила синоптик.

Вона нагадала про те, що раніше українці вже пережили аномально теплу осінь і зиму. За словами кліматолога, влітку чекати подібних температурних рекордів не варто.

«До 40 градусів на території України ми, звісно, не дійдемо, але від 30 градусів тепла нікуди не дінемося», - уточнила Мартазінова.

У свою чергу, заввідділом прикладної метеорології і кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух зазначила, що температура цього літа може підніматися до +35, але при цьому буде чергуватися з прохолодними періодами.

Вона додала, що в перші дні літа очікуються рясні дощі, але потім опади будуть рідкісними.

«Очікується, що в цьому році літо у нас буде досить тепле, але посушливе. Дефіцит опадів, який спостерігався у нас протягом останнього періоду, буде і далі зберігатися», - попередила Балабух.

Вона також зазначила, що в майбутньому тенденція з рідкісними, але більш інтенсивними опадами, як потужні зливи з градом і шквалами буде тільки посилюватися.

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