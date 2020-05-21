Стало известно о том, когда должна начаться работа

С 25 мая пройдут очередные послабления мер во время карантина, в рамках которых будут открываться детские сады

Стоит отметить, что в каждой области будут решать по-своему открывать ли дошкольные учреждения. Так, например, в Киеве детсады должны начать работу с 1 июня.

Сейчас многих родителей интересуют вопросы, связанные с приемом детей.

Пока известно, что сдавать справки для посещения детсадов - необязательно, пишет РБК. Вопрос должен решаться на уровне опросников для родителей, и прохождения медосмотров сотрудников.

Что касается темы, для каких детей откроют садики (для официально трудоустроенных родителей, либо тех, кто занят в отраслях, направленных борьбу с вирусом), то пока данная информация не подтверждается.

Прием детей будет поэтапным, при ориентировке на требования Минздрава о количестве новых заболевших на 100 тысяч человек.

Известно, что работа в детсадах продолжается, ведь сотрудники занимаются уборкой, дезинфекцией, подготовкой групп к приему детей. Группы будут оборудованы санитайзерами.

Однако в детсадах считают некоторые требования Минздрава и МОН невыполнимыми. В частности, правило, при котором у каждой группы должен быть свой выход. Это нереально на практике в двухэтажном здании детсада. Есть пожарный выход, но спускаться и подниматься по лестнице - это большой риск для детей.

Напомним, с 25 мая абитуриентов будут допускать к сдаче ВНО после проведения температурного скрининга и при условии надевания маски.

Выпускников школ должны рассадить друг от друга на расстоянии 1,5 м, а в санитарных комнатах должно быть постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец.

Напомним, как на Майдане: новый бунт разгорелся в Киеве, никакой карантин не поможет, кадры с места.

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