Украинский поэт и драматург Юрий Рыбчинский озвучил неожиданную идею по спасению Украины

По его мнению, в Украине остался потенциал для восстановления ядерного арсенала – есть реакторы, при этом не все ученые уехали за границ.

Такое мнение он озвучил 2018 года в интервью на телеканале "112 Украина".

"У нас ( Украины - прим. ред.) есть моральное право восстановить ядерный арсенал… Мы обмануты гарантами, причем такими, как Соединенные Штаты, Великобритания… Со стороны России – это понятно. Я ожидал, что это рано или поздно произойдет… Во-вторых, у нас остался потенциал: есть реакторы, есть ученые, которые еще не уехали за границу", – сказал Рыбчинский.

По его словам, у Израиля, например, в списках ядерных государств нет, а ядерное оружие на их территории есть. Кроме того, он добавил, что на ядерные государства не нападают, поэтому он так и настаивает на возвращении ядерного потенциала Украины.

"И об этом знают все арабские страны, которые соседствуют с Израилем… Есть вещи, которые нужно делать тихо. Нас тихо обманули – мы тихо восстановим ядерный арсенал. Но на такие государства, обладающее ядерным оружием, не нападают", – добавил Рыбчинский.

Также ранее сообщалось, что народный артист Украины и известный поэт Юрий Рыбчинский высказался о войне на территории Донбасса.

По его словам, Украине не стоит держаться за аннексированный Крым и оккупированные районы Донбасса, поскольку они будут мешать нормализации жизни в стране и движению в Европу.

Напомним, что Рыбчинский рассказал, что тормозит развитие Украины.

Как сообщала Politeka, Рыбчинский пожаловался на "некачественных" украинцев.

Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.