Бесстрашные пушистики помогают украинским бойцам нести службу на Донбассе

Так, на страничке 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" поделились трогательными снимками четверолапых любимцев, передает Politeka.net.

"Пушистые и усатые собратья днем и ночью помогают холодноярцам нести службу на передовой!", - говорится в подписи к фото.

Растроганные украинцы кинулись комментировать кадры, на которых показано, как животные приловчились жить рядом с бойцами в окопах.

"Немножко уюта и такого добра, которого так не хватает Там🥰"

"боевые котики😸"

"Береги вас бог хлопцы"

"Победы вам!"

Военные говорят, что на всех блокпостах и ​​укреплениях в зоне ООС есть коты. Они ловят мышей, предупреждают об опасности и помогают бойцам.

«Они приходили сами. Потому что еще доверяли людям. Мы их принимали, потому что нам не хватало их верности, мягкости, ласки. Такой симбиоз – каждый получал необходимое. Они – хозяев и еду, мы – снижение стресса, расслабление, спокойствие. Они приходили сами. Как пришли и раньше, десятки тысяч лет назад», – рассказывают военные.

Ранее мы сообщали, ВСУ дали мощный отпор вооруженным формированиям России, которые прибегли к массированной атаке на Донбассе и 12 раз обстреляли позиции украинских военных по состоянию на утро 25 мая 2020

По данным разведки, у врага большие потери - воины ВСУ уничтожили двух российских оккупантов и не менее двух ранили. При этом ни один украинский защитных не пострадал, сообщает пресс-центр ООС.

Также отмечается, что боевики взяли в окружение мирных жителей на Донбассе, разместив артиллерийские системы рядом з жилыми домами, откуда вели огонь по украинским позициям.

"Своими действиями враг не только создавал непосредственную угрозу для местных жителей, но и показал, как "умело" российские наемники умеют прятаться за спинами детей и женщин", – говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Напомним, Украина потеряла легендарного комбата, за жизнь его побратимов идет борьба.

Как сообщала Politeka, Украина потеряла прославленного комбата "Луганск-1", трагические подробности.

Также Politeka писала, что атака под Луганском, силы ВСУ понесли потери: срочное заявление штаба ООС.