Бесстрашные пушистики помогают украинским бойцам нести службу на Донбассе
Так, на страничке 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" поделились трогательными снимками четверолапых любимцев, передает Politeka.net.
"Пушистые и усатые собратья днем и ночью помогают холодноярцам нести службу на передовой!", - говорится в подписи к фото.
Растроганные украинцы кинулись комментировать кадры, на которых показано, как животные приловчились жить рядом с бойцами в окопах.
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"боевые котики😸"
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"Победы вам!"
Военные говорят, что на всех блокпостах и укреплениях в зоне ООС есть коты. Они ловят мышей, предупреждают об опасности и помогают бойцам.
«Они приходили сами. Потому что еще доверяли людям. Мы их принимали, потому что нам не хватало их верности, мягкости, ласки. Такой симбиоз – каждый получал необходимое. Они – хозяев и еду, мы – снижение стресса, расслабление, спокойствие. Они приходили сами. Как пришли и раньше, десятки тысяч лет назад», – рассказывают военные.
Ранее мы сообщали, ВСУ дали мощный отпор вооруженным формированиям России, которые прибегли к массированной атаке на Донбассе и 12 раз обстреляли позиции украинских военных по состоянию на утро 25 мая 2020
По данным разведки, у врага большие потери - воины ВСУ уничтожили двух российских оккупантов и не менее двух ранили. При этом ни один украинский защитных не пострадал, сообщает пресс-центр ООС.
Также отмечается, что боевики взяли в окружение мирных жителей на Донбассе, разместив артиллерийские системы рядом з жилыми домами, откуда вели огонь по украинским позициям.
"Своими действиями враг не только создавал непосредственную угрозу для местных жителей, но и показал, как "умело" российские наемники умеют прятаться за спинами детей и женщин", – говорится в сообщении пресс-центра ООС.
Напомним, Украина потеряла легендарного комбата, за жизнь его побратимов идет борьба.
Как сообщала Politeka, Украина потеряла прославленного комбата "Луганск-1", трагические подробности.
Также Politeka писала, что атака под Луганском, силы ВСУ понесли потери: срочное заявление штаба ООС.