Глава правительства Денис Шмыгаль рассказал о возобновлении международных авиасообщений в Украине

По его словам, международное авиасообщение в Украине восстановится не ранее 15 июня. Об этом он заявил в эфире ток-шоу Савика Шустера.

Он отметил, что Украина будет отслеживать динамику открытия границ стран-партнеров и стран-соседей, и лишь по обстоятельствам смотреть, когда возобновлять международное авиасообщение в стране.

"Границы не всех стран еще открыты. Мы отслеживаем динамику открытия границ стран-партнеров, стран-соседей. С авиаперевозчиками есть предварительная договоренность, что ранее 15 июня лететь пока некуда. Поэтому полететь можно будет не раньше 15 июня, ведь мы регулярных рейсов восстанавливать не будем. После 15 июня те страны, которые будут принимать, очевидно, будут поэтапно восстанавливать регулярные рейсы", - заявил Шмыгаль в прямом эфире.

Напомним, на днях стало известно, какие авиакомпании уже задекларировали свое намерение возобновить сообщение с Украиной после карантина. В частности, свою готовность подтвердили Czech Airlines, Swiss, Wizz Air, Lufthansa.

Также ранее сообщалось, что стало известно, при каких условиях в Украине могут возобновить авиасообщение. Об этом рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, авиасообщение в Украине могут возобновить одновременно со странами Европейского Союза уже 15 июня.

Однако, как заявил Виктор Ляшко, возобновление авиасообщения возможно при условии, что ситуация с китайским смертельным вирусом не будет ухудшаться.

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