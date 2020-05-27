Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Володимиру Зеленському підключити волонтерів до спостереження за українцями

За задумом голови уряду, добровольці повинні допомогти відстежувати дотримання протиепідемічних правил в рамках боротьби з китайським вірусом. Як повідомляється в прес-службі Офісу президента, голова держави вже підтримав цю пропозицію.

У своєму Телеграм-каналі Шмигаль уточнив, що уряд пропонує підключити волонтерів до відстеження того, як дотримуються правила карантину в місцях скупчення людей. Вони також будуть розповідати людям про те, як правильно носити маски, виконувати соціальну дистанцію, відвідувати магазини та громадські заклади.

Як приклад успішного використання подібної системи прем'єр привів Італію.

У свою чергу, Зеленський назвав цю ідею «дуже хорошою» і виступив за її впровадження в нашій країні.

«Це дуже хороша ідея. Волонтери могли б нагадувати людям про необхідність соціальної дистанції, носіння масок. Таким чином, виходячи з карантину, ми пам'ятали б, що загроза все ще існує і треба дотримуватися правил безпеки», - підкреслив президент.

Представники Міністерства соціальної політики також підтримали пропозицію прем'єра.

Відзначимо, що раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що уникнути другої хвилі захворюваності китайським вірусом українці зможуть лише в двох випадках. Так, це відбудеться, якщо вірус втратить агресивність і рівень зараження піде на спад; а також якщо у 95% населення сформується колективний імунітет після вакцинації.

Поки ці дві умови не будуть дотримані, зазначив Ляшко, не варто чекати, що вірус перестане циркулювати в Україні і в світі.

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