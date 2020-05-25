Правила будуть діяти вже зовсім скоро

Вже найближчим часом в Україні буде введена накопичувальна пенсійна система, про яку говорять останні кілька років

Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, зараз в Кабміні розробляють законопроекти, які дозволять найближчим часом запустити цю реформу.

«Для нас це неминучість - рухатися до пенсійної системи з накопичувальними фондами… Не хочу здатися аж занадто оптимістом, але до 1 січня 2021 року це цілком реально запровадити», - заявив прем'єр.

Наголошується, що накопичувальна система, на даний момент, - це єдина можливість забезпечити майбутніх пенсіонерів виплатами. Справа в тому, що через 15 років кількість пенсіонерів буде набагато більшою, ніж кількість працездатного населення.

В Кабміні обговорюють такий варіант: 2% ЄСВ хочуть направити на накопичення, а ще 2% - брати з податку на доходи фізосіб. По досягненню пенсійного віку гроші можна буде забрати відразу, розстрочити виплати на 5-10 років або вибрати довічне утримання з фіксованою виплатою.

При цьому частина виплат як і раніше буде забезпечувати держава, а частину – самі люди.

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